Sanctions contre la Russie : les 27 demandent à la Commission de les préciser (et d’en explorer d’autres)

Ce vendredi, Joe Biden et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen doivent annoncer un nouveau partenariat énergétique avec l’UE. "Les États-Unis sont prêts à nous assister cet été par une plus grande production de pétrole, et à plus court terme, par des livraisons de gaz naturel liquéfié", selon Alexander De Croo. Ils agiront aussi avec les Européens pour tenter de faire baisser les prix sur les marchés.

"Le message le plus important aujourd’hui, c’est que l’Europe et les États-Unis peuvent compter l’un sur l’autre quand les temps sont difficiles. Il est clair que le président Biden a l’Europe à cœur et cela fait plaisir", a commenté Alexander De Croo.

La Russie a essayé de diviser les pays européens, ainsi que l’OTAN, mais cela n’a pas marché

"La Russie a essayé de diviser les pays européens, ainsi que l’OTAN, mais cela n’a pas marché. Nous ne sommes clairement pas seuls, tandis que la Russie est aujourd’hui totalement isolée dans le monde", a-t-il ajouté.

Enfin, le Conseil en appelle à une conférence internationale pour lever des fonds pour l’Ukraine, à travers un fonds fiduciaire de solidarité, un thème mis en avant ces dernières semaines par le président du Conseil Charles Michel.