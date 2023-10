Sanctions contre la Russie : la traçabilité au centre de l'embargo sur les diamants

Le diable sera dans les détails

Il semble évident qu'un système de traçabilité va prendre du temps à se mettre en place. Or, celui-ci devrait être effectif à partir du 1er janvier 2024. Est-ce possible ? Notons que le système est coordonné par l’Union européenne et par le G7.

Pour Hans Merket, la mise en place de ce système de traçabilité a en pratique été plus difficile que prévu. "Donc le G7 a annoncé cet engagement la première fois au mois de février, après encore une fois au mois de mai. Mais aujourd’hui, nous attendons toujours les détails." L'expert espère que cela ne se traduira pas par une "conception précipitée", étant donné la complexité du dossier car "le diable sera dans les détails".

"Sans les outils et les contrôles adéquats, le G7 pourrait penser qu’il interdit les diamants russes alors qu’ils ne sont pas en mesure de les détecter. Et c’est pourquoi aussi nous disons souvent que c’est très important d’assurer la transparence d’un tel système, dont la conception et la supervision, afin de permettre un examen minutieux et une marge d’amendement pour combler les lacunes parce que nous pouvons être sûrs que la Russie et ses partenaires commerciaux exploiteront chaque point faible qui n’est pas adressé."