Sanctions ciblées contre la Russie : « Dans les prochaines années, Vladimir Poutine a les moyens d'imposer son ordre du jour »

Des sanctions ciblées, pour quel impact ?

Il s’agit de sanctions ciblées pour le moment, dont "se fichent" un certain nombre de diplomates russes. "En réalité, le gel des avoirs et des biens à l'étranger, ou encore l'interdiction de voyager, représente un coût important pour les élites du régime", note Nicolas Tenzer.

Pour autant, l’UE a les moyens d’imposer à la Russie des sanctions bien plus contraignantes sur le plan économique. "La Russie est beaucoup plus dépendante de l’Union européenne que l’inverse", analyse Bernard Adam, économiste et ancien directeur du Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité (GRIP). "Dans la relation bilatérale Russie-Union européenne, celle de la Russie est beaucoup plus fragile et c’est elle qui a le plus à perdre".

Les sanctions qui touchent le gaz et le pétrole russe, une bonne idée ? D’un côté, une diminution, voire un arrêt total des livraisons de gaz russe serait fort dommageable pour de nombreux pays européens. "Le point le plus délicat pour les pays de l’Union européenne est leur dépendance concernant le gaz russe qui représentait 47 % du gaz importé par l’UE en 2021", commence Bernard Adam. Ce sont les pays situés le plus à l’est de l’Europe qui sont les plus dépendants de la Russie comme la Lettonie (100 %), la Finlande (98 %) ou l’Allemagne (66 %).

"Cependant, l’Union européenne cherche à diversifier ses sources d’approvisionnement, quand bien même elles seraient plus coûteuses", enchaîne l’économiste. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé que l’exécutif européen avait entrepris des discussions avec de grands exportateurs de gaz naturel liquéfié, comme les Etats-Unis, le Qatar et l’Egypte.

D’un autre côté, sachant que les exportations gazières de la Russie vers l’Europe représentent à elles seules 15 % du PIB russe, un tel scénario serait encore plus problématique pour l’économie russe. Pour finir, conclut Francis Perrin, chercheur à l’Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS), "la dépendance de la Russie par rapport au marché européen est plus importante que la dépendance européenne vis-à-vis du gaz russe".