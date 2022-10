Sanae Saadaoui : "Nous avons besoin des femmes en informatique"

Après une dizaine d’années au sein de la faculté d’informatique, une fois son doctorat en poche, elle rejoint un centre de recherches spécialisé dans le domaine de l’innovation et transfert technologique vers les entreprises. En 2017, à la suite d’un burn-out, elle prend la décision de se lancer à son compte et de s’engager dans l’entrepreneuriat féminin et rejoint notamment rejoint le réseau belge des Femmes Chefs d’entreprise. "C’est en discutant avec d’autres femmes que j’ai réalisé que souvent j’avais relativisé les difficultés que j’avais vécues. Désormais, je comprends qu’en discuter est important pour faire bouger les lignes."

Aujourd’hui, en tant que consultante en transformation digitale, elle accompagne différentes entreprises. "En me confrontant à d’autres secteurs, je suis parfois tombée dans des milieux plus misogynes. Certaines personnes ont encore du mal à faire confiance aux femmes."

Jusqu’à cette année, à l’Université de Namur, elle enseignait par ailleurs un cours de gestion de projets informatiques. "Dans mes cours, il n’y avait quasi que des hommes, encore plus qu’à mon époque. J’ai demandé aux quelques étudiantes que j’ai rencontrées pourquoi elles étaient si peu nombreuses, elles m’ont avoué qu’à l’école, on les décourageait."

Outre ces stéréotypes discriminants, selon notre interlocutrice, on associe encore trop l’informatique à la machine, ce qui entraine une série de freins basés sur des biais genrés. "Il n’y a pas de raison que les femmes n’y arrivent pas, mais surtout l’informatique ce n’est pas que ça, c’est aussi l’intelligence artificielle, la cybersécurité… Le monde digital prend de plus en plus de place dans nos sociétés, les problèmes de biais de genre vont s’accentuer ! Nous avons besoin des femmes !"