San Francisco, WE Five et Back to the 60’s !

La scène folk rock psyché de San Francisco et l’étonnant groupe We Five, qui se sépare dès son 2e album, pour mieux revenir en 67 avec la chanteuse et guitariste Beverly Bivens. Le groupe brouille les pistes en 69 avec l’album ''The Return Of We Five'', au line-up mystèrieux mais la voix féminine est celle de Debbie Burgan !

Au cœur des années 60, la scène musicale de San Francisco est un phénomène culturel sans précédent, Jefferson Airplane, The Grateful Dead ou Janis Joplin ont fait de la ville leur foyer et créé un son unique emblématique de cette période folle. Des événements, comme le Monterey Pop Festival en 1967, ont attiré des milliers de fans du monde entier pour assister à des concerts devenus légendaires. La musique était une manière de s’exprimer et de contester les normes sociales établies, impactant la culture américaine et mondiale.