''San Francisco Sound'' avec Jefferson Starship

On connaît San Francisco par l’intermédiaire de Scott McKenzie évidemment, mais la ville fut aussi chantée par Tony Bennett, Maxime Le Forestier, The Artic Monkeys, Chris Isaak… Bref, elle est inspirante !

Berceau du jeans, lieu de naissance de la Beat Generation, épicentre de la haute technologie, enseignement de haut vol et écoles prestigieuses, San Francisco est à la pointe. Multiculturelle, cultivée et ouverte d’esprit, San Francisco l’est aussi lorsqu’on parle de musique. Il existe, évidemment, un ''San Francisco Sound'' et une culture rock qui a pris naissance dans les années 60 : Grateful Dead, The Beau Brummels, Carlos Santana, Quicksilver Messenger Service et aussi Jefferson Airplane. Le groupe de rock psychédélique que tout le monde connaît !