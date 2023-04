San Francisco : quand les voitures autonomes décident de s’arrêter en plein brouillard

Le convoi s’est retrouvé "dans un brouillard très dense et a déterminé qu’il devait s’arrêter temporairement" a précisé Chris Bonelli, porte-parole de Waymo, à nos confrères du San Francisco Chronicles. Arrêtées en voie de droite sur l’avenue San Aleso (dans le quartier de Balboa Terrace), les cinq voitures ont finalement repris la route quelques minutes plus tard, non sans avoir causé un embouteillage dans ce quartier résidentiel pourtant peu fréquenté. Des mises à jour seront apportées au logiciel embarqué afin d’éviter que le problème ne se reproduise a précisé le porte-parole de Waymo.