San Francisco : le chanteur M. Lockwood Porter et son album ''Sisyphus Happy''

''Sisyphus Happy'', son cinquième album, a été écrit entre 2019 et 2021, des années difficiles, le décès de son père, une séparation, en retour en Californie sur fond de pandémie, et la fin tumultueuse du mandat de Donald Trump. M. Lockwood Porter a enregistré seul cet album, et s’est adjoint l’aide de l’immense John Morland pour la coproduction. Porter s’est plongé dans le livre d’Albert Camus ''Le mythe de Sisyphe'' et cette lecture s’est révélée d’une justesse incroyable par rapport au disque. Il faut trouver la force de refaire les mêmes gestes et d’y trouver la paix, même si le changement tarde à venir.

Guitares, clavier, et même un mellotron, de la pedal style qui évoque si bien l’immensité des routes solitaires et puis la voix M. Lockwood Porter, mélancolique. Un album bouleversant ! Voici quelques mots d’une chanson présente sur cet album, une campfire song, douce-amère qui, peut-être, qui résume bien ''Sisyphus Happy'' : " On dit que l’ancien se meurt, le nouveau n’est pas encore né, alors je vais m’asseoir ici dans le noir avant le matin.''