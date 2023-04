San Francisco, la ville la plus durable des États-Unis.

Rien d’étonnant à ce que la "City by the Bay" remporte la première place de ce classement. Connue pour ses politiques zéro déchet et de recyclage ambitieuses, ses investissements massifs dans les énergies renouvelables et ses nombreux espaces verts, elle figure régulièrement en tête de liste des villes les plus écolos des États-Unis !

Au total, six villes de Californie se démarquent dans ce top. En plus de San Francisco, on retrouve San Diego et San José en cinquième et sixième place, ainsi que Sacramento (capitale de la Californie) et Los Angeles, respectivement en neuvième et dixième place.