Samy et Lou vous offrent des accès à l’Escape Rush

Escape Rush est l’escape game le plus immersif de Bruxelles avec des décors de cinéma, des énigmes high-tech sans cadenas et des missions sur plus de 100m2 chacune.

Les réservations se font depuis le site internet : escaperush.com.

Leur dernière mission Tokyo Lab :



La mission "Tokyo Lab" vous transportera au cœur de la capitale japonaise. En 70 minutes, au départ d’une ruelle de Shibuya, vous devrez infiltrer un centre de recherche abandonné dans les années 80, gagner l’accès à un labo clandestin et neutraliser un virus mortel créé par la mystérieuse société "Crawford Industries".



Mission disponible en Français et en Anglais, 3 à 6 personnes, 100m² d'aventure, difficulté 4/5, durée 70 minutes.