Samy et Lou vous emmènent au Trampoline Park

Venez vous amuser ou pratiquer du sport dans le nouveau et exclusif trampoline Park NEW JUMP MONS !

Dans un espace climatisé et sécurisé de 2.000 m2, venez découvrir des activités variées, originales et exclusives, pour petits et grands, débutants ou expérimentés. On y retrouve une zone kids pour les enfants de moins de 1,15m pour qu’ils puissent jouer en toute sécurité.

Que ce soit entre amis, en famille, le trampoline vous permet de pratiquer une activité physique ou simplement de vous amuser. Plaisir garanti !

Le trampoline Park NEW JUMP MONS vous propose un espace couvert dans lequel vous pourrez jumper, vous désaltérer, fêter vos anniversaires, organiser des séminaires ou tout autre événement ou activités de groupe (Enterrement de vie de Garçon / de vie de Jeune Fille).

Ils accueillent également les écoles.