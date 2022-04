"J'ai perdu la mémoire sur ce qui s'est passé hier durant l'Amstel Gold Race. Je suis tombé si fort au sol que j'ai perdu connaissance durant vingt minutes, ou même plus. Heureusement, le personnel de l'hôpital a dit que tout était ok. Il me faut à présent du repos et rester sous surveillance", peut-on lire sur son compte Twitter.

Beaucoup de repos et un retour à la compétition en toute sécurité dans les semaines ou mois à venir, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter.