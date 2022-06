Samuel Niederhauser : "Je voudrais jouer au meilleur niveau possible et prendre plaisir à être sur scène. Quoi qu’il arrive, je suis heureux d’être ici"

Place au candidat suisse, Samuel Niederhauser. Découvrez son portrait, dressé par Christine Gyselings.

Samuel Niederhauser nous parle de sa relation avec son instrument qui, lorsqu’il en joue, ne fait plus qu’un avec son corps :"le plus souvent, je sens cette unité qui me stupéfie."

Il revient aussi sur la relation de l’artiste avec le public : "jouer sans public change complètement la musique […] Lors des répétitions, lorsqu’il n’y a pas de public je n’entre pas complètement dans mon rôle de musicien. Je me pose des questions, j’hésite, alors qu’en concert, tout devient magique. Je donne tout ce que je peux."

Après avoir joué l’imposé de Widmann, Samuelle Niederhauser interprétera le deuxième concerto pour violoncelle de Dmitri Chostakovitch. "C’est une œuvre qui me va droit au cœur", nous explique-t-il. "Je ne l’ai encore jamais jouée avec un orchestre. Je l’avais préparée pour un autre concours il y a quelques mois, mais n’étant pas arrivé en finale, je n’ai pas eu l’occasion de la jouer."