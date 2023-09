Samuel , l’ado hacker des TEC est devenu un entrepreneur millionnaire

Né en Belgique en 1995 dans une famille modeste, rien ne prédestinait Samuel Cardillo à être millionnaire à 28 ans. Son destin incroyable commence avec un "Commodore 64 " qu’il reçoit pour ses 4 ans et qui lui ouvre les yeux sur le monde des logiciels informatiques.

A partir de ce jour, les ordinateurs vont façonner son existence et lui offrir un avenir tout tracé. Il se découvre une passion, son talent est sans limite. À 8 ans, ses connaissances en codage lui permettent de conceptualiser et mettre en ligne un premier site web qu’il agrémentera au fil des années.

Obsédé par l’informatique et la cybersécurité, il décide d’arrêter l’école à 14 ans. Il s’implique alors dans un programme dédié à l’analyse des conséquences de la catastrophe de Fukushima et celles à venir, en collaboration avec Greenpeace et le CRIIRAD, une ONG spécialisée en sécurité nucléaire.

Son coup, le plus médiatique en Belgique, reste sans aucun doute le hacking de 2000 ordinateurs visant à paralyser les TEC. L’ado de 14 ans, excédé par les grèves de la société de transport, décide de bloquer l’accès au site internet en saturant des bandes passantes.

Un groupe de hackers chinois est pointé du doigts. Le jeune Samuel décide alors de se dénoncer. Les mérites de cet exploit lui reviennent après tout. Plus de peur que de mal : il payera finalement une amende raisonnable. Ce hacking lui vaudra surtout un sacré coup de pub. "Cela a été une sacrée ligne sur mon C.V. Je n’avais plus besoin de me présenter. On me connaissait suite aux articles de presse", explique Samuel.

A cette époque, il rencontre un autre geek sur l’internet, Farid-El Nasire et crée avec lui l’application "Israël under attack" qui permet aux Israéliens de suivre en temps réel sur leurs smartphones ou leurs PC le départ des roquettes tirées par le Hamas, leur point d’impact prévu et leur interception par le "dome" israélien. Une application qu’il revend plusieurs millions en 2014 à une société israélienne.

Aujourd’hui, après un long service militaire en Israël, les compétences en cybersécurité de Samuel sont reconnues au niveau international. Par ailleurs il continue des développer des projets depuis sa résidence à Dubaï où il mène un train de vie de millionnaire.