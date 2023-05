Samuel Hasselhorn, 1er lauréat du Concours Reine Elisabeth 2018

Baryton, Samuel Hasselhorn est né en Allemagne en 1990.

Le jeune chanteur allemand a étudié aux Conservatoires de Hanovre et Paris, et travaille à présent avec Patricia McCaffrey à New York. Il s’est distingué lors de nombreuses compétitions, en remportant le Premier Prix au concours SWR Junge Opernstars 2018 et au Das Lied International Song Competition, et des prix au Wigmore Hall Song Competition, le Hugo Wolf Competition, les Young Concert Artists Auditions à New York, le Concours international Nadia et Lili Boulanger à Paris et le Bundeswettbewerb Gesang à Berlin. En concert et en récital, il a notamment chanté au Ravinia Music Festival, au Marlboro Festival, au Carnegie Hall, à Notre-Dame de Paris, et au Gewandhaus de Leipzig. Il s’est également produit sur la scène des opéras de Lyon et Leipzig. Son premier CD Nachtblicke, reprenant des Lieder de Schubert, Pfitzner et Reimann, est sorti en 2014. (source CMIREB)

Son actualité

Avec le pianiste Ammiel Bushakevitz, Samuel Hasselhorn s’embarque dans un projet qui retracera les dernières années de la vie de Franz Schubert. Le projet commencera à l’automne 2023, et sous le titre "Schubert 200", il s’attachera à rééditer les dernières œuvres écrites il y a tout juste 200 ans, par le compositeur en 5 CDs jusqu’au 2028 (chez Harmonia Mundi). De multiples activités accompagneront ce projet et le premier CD sortira le 22 septembre 2023 sous le titre "Die Schöne Müllerin".

Saison 2023-24

Samuel Hasselhorn fera également ses débuts dans les rôles de Mathis (Mathis der Maler), Pelléas (Pelléas et Mélisande), et Eisenstein (Die Fledermaus) au Staatstheater de Nüremberg, ainsi que celui de Wolfram von Eschenbach (Tannhäuser) au Deutsche Oper Berlin. Sortant de ses rôles de prédilection, il revisitera Figaro (Il barbiere di Siviglia) au Staatsoper de Berlin et Don Giovanni au Staatstheater de Nüremberg.

pour consulter le site officiel de Samuel Hasselhorn

Il est 1er lauréat du Concours Reine Elisabeth 2018. Il a présenté son programme en Finale, le 12 mai à Bozar.