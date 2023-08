Samuel Gaze et Pauline Ferrand-Prévot conservent leur titre sur le format court en mountainbike, Pierre de Froidmont 14e chez les hommes

Le Néo-Zélandais Samuel Gaze a conservé son titre mondial sur le format court (XCC) des championnats du monde de mountainbike jeudi à Glentress Forest près de Glasgow en Ecosse.

Sur environ 20 minutes de course et 11 tours de circuit (9,9 km), Sam Gaze, 27 ans, a devancé au sprint le Français Victor Koretzky. Le Britannique Tom Pidcock, champion du monde en titre de cross-country (XCO), prend la médaille de bronze. Pierre De Froidmont, 14e, et Jens Schuermans, 24e, ont fait partie du groupe de tête d’une quinzaine de coureurs jusqu’à l’entame du dernier tour.

Le Néerlandais Mathieu van der Poel, champion du monde sur route dimanche, n’était pas au départ pour tout miser sur le cross-country samedi. Par contre, un autre ex- (triple) champion du monde de cyclisme sur route, le Slovaque Peter Sagan est 37e.

Côté belge encore, Clement Horny a été classé 49e et Arne Janssens n’a pas terminé.