D’après l’entreprise asiatique, de plus en plus de consommateurs sur le marché belge ont opté ces dernières années pour la version la plus chère de la série S, au point que l’approvisionnement n’a pas pu suivre. Pour Samsung, la croissance se trouve donc principalement dans le segment "super-premium". Plus de 40% des acheteurs du S22 ont d’ailleurs opté pour la version Ultra, la plus chère, selon les chiffres de l’entreprise.

Les smartphones de la série S23 ne sont d’ailleurs pas radicalement différents de leurs prédécesseurs, tant en termes de fonctionnalités que d’apparence. Samsung intègre toutefois désormais une puce électronique Snapdragon du fabricant américain Qualcomm dans ses appareils en Europe. Ces dernières années, la version européenne des smartphones S était équipée d’une puce Exynos de Samsung, dont les performances n’étaient pas aussi bonnes.