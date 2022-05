Samsung va revoir sa production de smartphone à la baisse en 2022

L’entreprise coréenne va réduire sa production de 10%, suite à une baisse mondiale de la demande.

La guerre en Ukraine et la forte inflation qui touche de nombreux pays forceraient Samsung à produire 280 millions de téléphones en 2022, contre les 310 millions initialement prévus. Selon un analyste de Shinhan Investment, la diminution serait de l’ordre de 35% au mois de mai, et de 10% supplémentaires plus tard dans l’année.

Samsung n’est pas l’unique entreprise revoyant ses objectifs à la baisse. Apple de son côté devrait produire 220 millions d’iPhone cette année, contre les 240 millions attendus par les analystes. La marque à la pomme est également touchée par l’inflation, la guerre en Ukraine, mais également par la pénurie de certains composants et sa relation avec la Chine.

Néanmoins, tout n’est pas perdu pour Samsung. Si l’entreprise coréenne parvient à livrer ses 280 millions de smartphones, cela sera toujours supérieur aux résultats de 2021. L’année dernière, Samsung avait en effet livré 270 millions d’unités.