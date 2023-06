Samsung S23 : vos photos sont floues ? Une solution arrive bientôt

Après plusieurs mois de silence, Samsung déclare enfin être au courant du problème, et annonce qu’une mise à jour viendra le corriger. "En testant les capacités de l'appareil photo du S23 ou du S23+, vous avez peut-être remarqué que la zone autour du sujet semble un peu floue lors d'une prise de vue en gros plan. En effet, l'appareil photo grand-angle arrière des S23 et S23+ a une ouverture lumineuse, ce qui aide à prendre des photos dans l'obscurité. Cependant, cela signifie également qu'une mise au point sélective plus visible peut rendre l'arrière-plan de vos photos un peu flou", explique l’entreprise.

Malheureusement, aucune date n’a été annoncée pour la sortie du correctif. Si vous êtes concernés, surveillez donc les réglages de votre téléphone afin de savoir quand la mise à jour sera disponible. Et d’ici là, voici quelques conseils prodigués par Samsung, et qui devraient améliorer la qualité de vos clichés :