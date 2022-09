Samsung S23 : l’annonce pourrait avoir lieu en février

Les prochains flagships de Samsung, à savoir les Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra, seront annoncés bien après les iPhone 14 d’Apple, et les Google Pixel 7 et 7 Pro de Google.

Et selon le site SamMobile, l’annonce pourrait avoir lieu en février 2023. Ce fut déjà le cas pour la gamme S22, dévoilée le 9 février 2022. Il s’agira de la prochaine grosse annonce de l’entreprise sud-coréenne, après les lancements récents des Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4 (dont les tests arrivent très bientôt sur notre site).