Samsung s’explique sur ses photos truquées de la Lune

En début de semaine, on apprenait que les photos de la Lune capturées avec un smartphone Samsung étaient souvent modifiées à l’aide d’une intelligence artificielle, afin d’améliorer le résultat final.

Face à cette mini-polémique, la firme sud-coréenne a tenu à réagir, en publiant un article explicatif sur son blog. L’occasion de détailler le processus mis en place, permettant aux smartphones concernés de capturer ces photos de la Lune.

“Pour prendre une photo nette de la lune, les appareils photo Galaxy exploitent la super résolution pour synthétiser plus de 10 images prises avec un zoom 25x ou plus. L'image prise avec un zoom 25x ou plus doit éliminer le bruit et améliorer la clarté et d'autres détails. La technologie Super Resolution permet de produire des images grâce à la composition multi-images.”