Samsung présentera ses nouveautés Galaxy A ce 17 mars

Samsung annonce déjà son deuxième événement de l’année. Quelques semaines après l’annonce de la gamme Galaxy S22, l’entreprise se concentrera cette fois sur les Galaxy A.

Les successeurs du Galaxy A52 et Galaxy A72 seront dévoilés le 17 mars prochain, sur le site de l’entreprise et sur sa chaîne YouTube. “Cette année, Samsung pousse encore plus loin les innovations percutantes de Galaxy pour la série A. Les nouveaux appareils impressionnant de la série Galaxy A sont conçus pour offrir l'expérience complète que les gens attendent d'un smartphone”, annonce l’entreprise dans son communiqué de presse.

Selon les rumeurs, Samsung pourrait présenter deux smartphones : le Galaxy A52 et le Galaxy A73. Les deux modèles seraient compatibles avec la 5G. Le A73 devrait bénéficier d’un écran de 6,7 pouces et une puce Snapdragon 750G. Le A53 serait quant à lui plus petit (6,5 pouces) et serait doté de la puce Samsung Exynos 1200.

Pour la confirmation de ces rumeurs, rendez-vous ce jeudi 17 mars.