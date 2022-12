L’année touche à sa fin, et pour certains, il est déjà le temps de penser à 2023. C’est le cas de Samsung, qui prépare son prochain gros événement, le Galaxy Unpacked.

L’entreprise sud-coréenne y dévoilera ses Galaxy S23, afin de bien débuter l’année. Et selon le leaker Ice Universe, cette conférence devrait avoir lieu le 1er février. Les smartphones devraient être commercialisés quinze jours plus tard. Samsung devrait logiquement présenter un S23, S23+ et S23 Ultra.