Samsung présente ses nouveaux écrans… fortement inspirés de l’iMac

Samsung a officialisé son nouveau moniteur de 32 pouces baptisé le Smart Monitor M8. Mais son look, “inspiré des teintes de la nature” selon l’entreprise, nous est familier.

Coloré… comme l’iMac

Samsung ne semble pas s’en cacher : le Smart Monitor M8 ressemble à l’ordinateur tout-en-un d’Apple, qui a connu il y a quelques mois une nouvelle version amincie et très colorée. Le fabricant sud-coréen a certainement aimé le nouveau design conçu par la marque à la pomme et a donc décidé de proposer un moniteur visuellement similaire.

Mais les ressemblances s’arrêtent là. Techniquement, le Smart Monitor M8 n’est pas un ordinateur, mais un “simple” moniteur 4K 60 fps, offrant une luminosité de 400 nits et un contraste de 3000:1. Avec son port HDMI et son port USB-C, le M8 peut également se transformer en télévision. L’écran intègre en effet le système d’opération Tizen et propose donc des applications comme Netflix, Prime Vidéo, Apple TV+ ou encore Disney +.

De plus, l’écran est compatible Samsung Dex, ce qui permet d’utiliser un smartphone Samsung Galaxy comme ordinateur, ainsi qu’AirPlay 2, le protocole de diffusion d’Apple. Enfin, le M8 embarque une caméra SlimFit magnétique, avec suivi des visages, pour les appels vidéo.

Comptez 799 euros pour mettre la main sur un exemplaire. Sur le papier, le M8 est une bonne alternative à l’Apple Studio Display vendu 1749 euros…