Samsung pourrait abandonner Google sur ses smartphones au profit de Bing

Coup dur pour le géant de la recherche en ligne. Selon le New York Times, Samsung envisage de remplacer le moteur de recherche par défaut sur ses smartphones par Bing, le moteur de recherche de Microsoft.

Ces derniers mois, Bing est devenu un concurrent de plus en plus sérieux pour Google, notamment depuis le lancement de Bing A.I, une intelligence artificielle dévoilée avant Bard (l’IA de Google), et surtout bien plus populaire.