Samsung : les Galaxy Z Fold 5 et Flip 5 pourraient être dévoilés en juillet

Samsung devrait organiser sa conférence Unpacked annuelle en juillet prochain, selon les sites WinFuture et The Chosun Ilbo.

La date annoncée par les premières rumeurs est celle du 26 juillet. Soit quelques semaines plus tôt qu’en 2022. L’année passée, la conférence Unpacked avait eu lieu le 10 août. Les produits annoncés seraient ensuite en vente dans les boutiques dès le 11 août 2023.

Parmi ces nouveaux produits on devrait retrouver la tablette Tab S9 et S9 Ultra (qui pourrait embarquer jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage), mais surtout les nouveaux smartphones pliables de la marque. À commencer par le Galaxy Z Flip 5, qui devrait être doté d’un écran extérieur plus large (3,4 pouces).

Le 2 Flip 5 et le Z Fold 5 posséderaient tous les deux une charnière en forme de goutte d’eau, afin d’éviter les marques pliures sur l’écran, et seraient alimentés par la puce Snapdragon 8 Gen 2, déjà présente dans les récents Galaxy S23.

Enfin, une fois n’est pas coutume, selon The Chosun Ilbo, la présentation devrait se faire depuis Séoul, en Corée du Sud.