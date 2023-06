Samsung : le nouveau smartphone a leaké, voici à quoi ressemble le Galaxy Z Fold 5

Par contre, on découvre très clairement le design du smartphone. Et si celui-ci est très semblable aux précédents Z Fold, on peut noter que le téléphone se replie complètement, sans laisser d’espace au niveau de la charnière. Ce qui devrait avoir un impact positif sur la durabilité de l’ensemble.

Quoi qu’il en soit, on ne devra pas attendre trop longtemps pour en savoir plus. La conférence Galaxy Unpacked de Samsung est prévue pour le 26 juillet prochain.