Samsung : le design des prochains smartphones pliables fuit à quelques jours de la présentation officielle

C’est devenu une tradition pour les fans de Samsung : à savoir la découverte, quelques jours à l’avance, des nouveautés de la marque, dans des rendus 3D impeccables et souvent très justes.

L’édition 2022 de la présentation Galaxy Unpacked, prévue pour le 10 août prochain, n’échappe pas à la règle. Le célèbre leaker Evan Blass a en effet collaboré une fois de plus avec le site 91Mobiles pour devancer Samsung, en dévoilant le look du Z Fold 4 et du Z Flip 4.

Disponibles respectivement en trois et quatre coloris, les appareils ne sont pas radicalement différents des précédents modèles. Bien que les rendus du Z Fold 4 ne permettent pas de savoir si un emplacement pour le stylet S Pen est prévu, ou si la caméra frontale placée sous l’écran est toujours de la partie.