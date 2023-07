Samsung Galaxy Unpacked : comment suivre en direct l’annonce des nouveaux smartphones pliables ?

Ce mercredi 26 juillet 2023, Samsung annoncera ses nouveaux produits lors d’une conférence organisée à Seoul, en Corée du Sud.

L’événement débutera à 13h, heure belge, et sera l’occasion de découvrir les nouveaux produits de la marque. Sont attendus les smartphones pliables Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5, la Galaxy Watch 6 et la tablette Galaxy Tab S9.

Concernant les smartphones pliables, on s’attend à un nouvel écran externe plus grand (3,4 pouces) sur le Z Flip 5, et un profil plus fin une fois l’appareil replié. Le Z Fold 5 quant à lui devrait bénéficier d’une meilleure charnière (en goutte d’eau), et devrait également être plus fin (13,4 mm contre 14,2 mm sur le modèle précédant).