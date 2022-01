Pour rappel, la gamme S22 devrait se décliner en trois modèles : un S22 de 6,1 pouces, un S22 Plus de 6,5 pouces et un S22 Ultra de 6,8 pouces. Les deux plus petits modèles disposeront de bords arrondis, tandis que le S22 Ultra sera rectangulaire et doté d’angles droits. Côté photo, le S22 Ultra pourrait proposer un capteur de 108 MP, un capteur ultra grand-angle, un capteur téléphoto et un capteur périscope.

Autant d’informations que Samsung confirmera (ou pas) dans quelques jours. Comme d’habitude, l’événement sera à suivre en direct sur le site de la marque.