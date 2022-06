Samsung fait (encore) sa publicité avec des iPhone

Un modérateur a alors tenu à souligner l’erreur et a annoncé un changement de design. “Bonjour. Le responsable a commis une erreur dans le processus de modification du fichier source de la conception. L'image de la bannière sera modifiée et remplacée aujourd'hui. Merci de l'intérêt que vous portez au service Galaxy. Nous essaierons de fournir un meilleur service.”

Depuis, la bannière a été remplacée, et le look des smartphones est plus proche du récent Galaxy S22, avec son poinçon en haut de l’écran.