Ces informations dévoilées par le site WinFuture et corroborées par le leaker français billbil-kun, nous confirment que le Galaxy S23 Ultra bénéficiera bien d’un capteur de 200 mégapixels, et d’une puce Snapdragon 8 Gen 2 (ce qui représente un gain de performance de 40% sur une génération). Son écran Amoled de 6,8 pouces proposera une définition de 3088x1440 pixels, ce qui représente une densité de 500 ppp. L’écran, protégé par le nouveau Corning Gorilla Glass Victus, sera compatible HDR10+, et sera capable de proposer des taux de rafraîchissements situés entre 1 Hz et 120 Hz. Enfin, les clients pourront s’attendre à 8 Go de RAM (12 Go en option) ainsi que 256 Go de stockage (et jusqu’à 1 To en option).