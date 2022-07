Samsung dévoilera ses nouveaux smartphones pliables le 10 août

L’entreprise a confirmé la date de son prochain événement Unpacked. Le 10 août prochain, elle dévoilera ses nouveautés.

Plusieurs produits sont attendus, notamment le nouveau Galaxy Z Fold, le Galaxy Z Flip, quelques smartwatches et des écouteurs sans fils. Selon les fuites, le Fold 4 bénéficierait d’une nouvelle charnière (qui aura notamment pour but de réduire le pli de l’écran), et serait plus fin que le Fold 3, tout en conservant la même batterie de 4400 mA h.

L’appareil pourrait également changer de dimensions, en étant moins haut et plus large. Il est vrai que, même déplié, le Galaxy Z Fold offre un ratio étrange qui complique les mises en page et l’utilisation du clavier.