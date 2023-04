Samsung : des employés auraient divulgué des données sensibles sur ChatGPT

Après avoir découvert ces fuites, Samsung a tenté de limiter l'ampleur des dégâts, non pas en bloquant l’accès à ChatGTP, mais en limitant la longueur des "prompts" à un kilo-octet, soit 1024 caractères seulement. Samsung va même plus loin : une enquête a été ouverte, et l’entreprise annonce qu’un chatbot sera développé en interne pour éviter ce genre de problème à l’avenir.

Rappelons que OpenAi, la société derrière ChatGPT, récupère les "prompts" pour continuer l’entraînement de son chatbot. Vous pouvez, en tant qu’utilisateur, configurer votre compte afin qu’aucune donnée ne soit enregistrée. Quant aux demandes formulées par le passé, il est impossible de les effacer une à une. La seule solution est de supprimer son compte, ce qui peut prendre jusqu’à quatre semaines.