Samsung annonce ses bénéfices trimestriels les plus bas depuis 14 ans

Samsung Electronics a annoncé jeudi un plongeon de ses bénéfices de plus de 86% au 1er trimestre 2023, au plus bas depuis 14 ans, invoquant le ralentissement économique mondial qui a porté un coup aux ventes de puces et produits électroniques.

Le géant sud-coréen de la tech a rapporté que ses bénéfices d'exploitation pour la période de janvier à mars ont chuté de 9750 milliards de wons (6,6 milliards d'euros) par rapport à la même période l'année précédente.

Le résultat net d'exploitation de Samsung Electronics a lui plongé de 95% par rapport à l'an dernier, à 640 milliards de wons (428 millions d'euros).

Les ventes ont reculé de 18% sur la période, à 63.750 milliards de wons (42.5 milliards d'euros), selon le communiqué de l'entreprise.