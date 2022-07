Sammy Mahdi redessine la structure du CD&V

Le président du CD&V, Sammy Mahdi, a remodelé la structure interne de son parti. Une plus grande centralisation et une meilleure coopération entre toutes les sections constituent le fil rouge du changement.

"Le modèle d'auberge espagnol n'est pas efficace", a déclaré Sammy Mahdi mardi au quotidien Het Laatste Nieuws.

Les changements dans la structure du parti ont commencé dès le lendemain de l'élection de celui-ci à la présidence du parti en mai dernier

Le fait que le CD&V ait dû remanier sa propre organisation et sa structure pour la rendre plus professionnelle et moderne était également l'une des recommandations des "12 apôtres", qui avaient été chargés de se pencher sur les causes des mauvais résultats électoraux.