Sammy Mahdi, président du CD&V en drag-queen à la TV : pourquoi tant de politiques dans le divertissement ?

Mission électorale ?

Beaucoup se sont demandé ce qui a pu pousser Sammy Mahdi a participé à ce programme de divertissement. Officiellement, selon sa version, c’est la lutte pour les droits LGBT qui l’a motivé à accepter ce défi. Lors de l’émission il a notamment rappelé que de nombreux droits dont on jouit actuellement semblent être une évidence, alors que ce n’est pas le cas. "Si je peux mener ce combat sur des talons de 20 cm, je le fais avec grand plaisir", a déclaré Sammy Mahdi sous les applaudissements soutenus du public.

Mais en l’entendant réagir, on constate tout de même une ambition politique derrière sa participation à cette émission. Sammy Mahdi souligne d’ailleurs que son message est celui que son parti a toujours défendu, mais il affirme dans le même temps qu’il n’a pas fait tout ça pour gagner des voix.

Les observateurs et les éditorialistes flamands se montrent cependant sceptiques, et critiques. Certains semblent lassés de cette tendance des politiques à en faire toujours plus dans les émissions de divertissement, au lieu de se concentrer sur leur travail. Beaucoup se demandent si leur volonté de montrer un aspect plus léger et plus personnel d’eux-mêmes séduit vraiment les électeurs, sachant que la notoriété n’est pas toujours synonyme de popularité. Il y a également le risque de se planter, comme ce fut le cas de Georges-Louis Bouchez, mais il y a aussi le risque de nuire, encore plus, à l’image du monde politique, et d’accroître dans la foulée la méfiance des citoyens.

En chute libre dans les sondages, certains partis flamands semblent cependant ne plus rien avoir à perdre. Toutes les voix grappillées sont bonnes à prendre, surtout celles des nouveaux électeurs, ces innombrables jeunes qui regardent ces émissions de divertissement, et qui se rendront pour la première fois aux urnes en juin 2024.