Sammy Hagar remplace les Foo Fighters et rend hommage à Taylor Hawkins

Sammy Hagar et son groupe ont été appelés après l’annulation du reste de la tournée et ils ont d’abord refusé l’invitation. Mais après discussion, le groupe est revenu sur sa décision, à condition de pouvoir contacter Dave Grohl et avoir sa bénédiction "pour réinterpréter un des titres préférés d’un des groupes préférés" de Sammy Hagar.

"Cela me semblait approprié", a expliqué Sammy Hagar. “Et nous n’avons pas répété. Après tout, c’est ça le rock & roll".

A la Nouvelle Orléans, son ami et batteur des Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, qui avait écrit en grand "Taylor" sur sa grosse caisse, a dit quelques mots pour honorer sa mémoire.

"Nous avons appris il y a juste deux semaines que nous allions jouer ici, parce que ce sont les Foo Fighters qui étaient censés le faire. Nous aimons les Foo Fighters, et notre frère Taylor. Donc ça signifie beaucoup pour nous de pouvoir jouer pour eux", a dit Chad Smith avant d’encourager la foule à chanter "We love you, Taylor."