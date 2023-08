Sammy de Villers-la-ville et la finale de Roland Garros entre Nadal et Ruud en 2022

Et le sport en fait vivre de ces grands moments à marquer d’une pierre blanche ! Sammy de Villers-la-ville ne vous dira pas le contraire en évoquant la quatorzième victoire de Rafael Nadal en 2022 à Roland-Garros. Sammy se souvient de cette finale contre Casper Ruud comme d’un moment électrique. Il se souvient surtout d’un échange entre les deux joueurs où Ruud réussissait à renvoyer à Nadal des balles totalement improbables : " Nadal gagne le point et c'était juste un moment incroyable. Entre la tension qu'il y avait de Ruud qui courait dans tous les sens et Nadal qui pensait qu'il avait réussi, mais en fait non ".