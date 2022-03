Sami Switch se sent "volé" par Ed Sheeran

L’artiste Sami Switch (de son vrai nom Sami Chokri), qui a récemment accusé Ed Sheeran d’avoir plagié son titre "Oh Why" pour la mélodie de "Shape Of You", a déclaré à la Haute Cour de Londres qu’il s’est senti "rabaissé" par les avocats du chanteur.

"J’ai l’impression d’avoir été volé par quelqu’un que je respecte, ou plutôt ai respecté", a-t-il affirmé. Il poursuit : "C’est une année qui m’a causé beaucoup de soucis. Tout ce que j’ai lu et entendu, ce sont des mails qui me rabaissaient. Ce que je voulais, c’était une explication. Si j’en avais eu une, nous n’aurions pas eu à subir ces bêtises". Le chanteur a ajouté que les semaines du procès contre Ed Sheeran avait été "les plus horribles de sa vie".

De leur côté, Ed Sheeran et les coauteurs de "Shape of You", Johnny McDaid et Steven McCutcheon, ont "nié avec force" avoir entendu le titre "Oh Why" avant l’écriture de "Shape of You". Ils avaient saisi en mai 2018 la Haute Cour pour que celle-ci reconnaisse qu’il n’y avait pas eu d’infraction aux droits d’auteur. Deux mois plus tard, en juillet, Chokri et O’Donoghue avaient à leur tour entamé une procédure judiciaire contre eux.

Précédemment, afin d’étayer ses propos, Ed Sheeran a chanté des extraits de "Feeling Good" de Nina Simone et de "No Diggity" des Blackstreet lors de l’audience du 8 mars à Londres. Comme le rapporte BBC News, Ed Sheeran a chanté ces extraits des titres de 1965 et de 1996 pour prouver à quel point ce gimmick "Oh I" est récurrent dans le milieu de la musique pop.