Sami Lahssaini avant le derby liégeois : "Seraing se déplacera au Standard pour la victoire"

Le derby liégeois, qui va opposer le Standard à Seraing, ce vendredi soir, semble à priori disproportionné. D’un côté, une équipe liégeoise qui affiche un bilan de 12 points sur 12 et entend bien poursuivre sa belle série ; de l’autre, des Sérésiens, 16es, qui luttent pour éviter la relégation. Pourtant, après avoir montré des signes encourageants face au Club de Bruges et à l’Antwerp, les métallos ne comptent pas rentrer bredouilles de Sclessin. Sami Lahssaini, le milieu de terrain du FC Seraing se montre même plutôt confiant : " Je pense que nous avons toutes nos chances. Après avoir battu Malines, on a montré de belles choses face au champion en titre et puis sur le terrain du leader. Nous avons eu deux semaines, avec la trêve internationale, pour préparer ce match au Standard alors que les Liégeois ont été privés de plusieurs joueurs repris par leur équipe nationale. Ce qui n’a pas été le cas à Seraing. Il y aura donc peut-être un peu plus de fatigue dans les rangs du Standard. A nous d’en profiter. Et puis, jusqu’à présent, nos deux victoires ont été remportées à l’extérieur. C’est là que nous nous exprimons le mieux. J’espère que ce sera encore le cas cette fois-ci ".

Ce déplacement à Sclessin rappelle aussi de beaux souvenirs au FC Seraing qui s’était imposé la saison dernière face au Standard. Une victoire historique pour les Sérésiens comme le souligne Sami Lhassaini : " Personne n’a oublié ce match. C’est la première fois dans l’histoire du club que Seraing parvenait à battre le Standard. Nous avions réalisé un match parfait même si le Standard n’était pas au mieux. On l’avait emporté 0-1. Une victoire importante qui nous a permis de disputer les barrages contre le RWDM et de finalement d’assurer notre maintien en D1A ".

Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne

Le meneur de jeu sérésien, prêté par le FC Metz, signerait évidemment des deux mains pour rééditer une telle performance, d’autant que ce duel face au Standard n’est pas un match comme un autre : " En plus d’être un derby, ce match représente quelque chose de particulier pour moi. J’ai été formé au Standard et j’y ai évolué durant 11 ans avant de rejoindre Seraing et puis Metz. J’ai gardé des attaches à Sclessin. Tout le monde le sait, et je ne m’en cache pas, le Standard est toujours bien présent dans mon club. Dès que l’occasion se présente, je vais voir un match. J’aime ce club mais je joue à Seraing et je suis professionnel. Je vais donc laisser mes sentiments au vestiaire et tout donner pour gagner ce match. Un derby, c’est comme une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne ".

Sami Lahssaini ne cache donc pas ses ambitions. Seraing disputera ce derby pour l’emporter même si le Standard s’est montré particulièrement convaincant face au Club de Bruges : " Nous avons vu le match et c’est vrai que le Standard a été excellent face à Bruges. On ne s’attendait pas à ce qu’il gagne 3-0. C’est une équipe imprévisible, qui a bien progressé ces dernières semaines avec un très bon coach, l’arrivée de nouveaux joueurs et aussi le soutien du public qui est phénoménal mais je le répète, Seraing doit croire en ses chances. Toutes les séries ont une fin et nous allons à Sclessin pour la victoire ".

L’ambiance de Sclessin est incomparable, j’ai prévenu les nouveaux joueurs

Les joueurs du FC Seraing sont donc prêts à aller défier le Standard dans un derby dont l’appellation n’est nullement usurpée vu la distance qui sépare les deux clubs : " Sclessin est juste à côté de Seraing. Il n’y a que 5 km à parcourir et la Meuse à franchir. Vu du ciel, on constate que les deux stades sont vraiment à proximité. J’ai hâte de goûter à nouveau à l’ambiance incomparable de Sclessin. J’ai prévenu les nouveaux joueurs de Seraing. Je leur ai montré des photos et des vidéos avec le public, les chants et les tifos. Ils savent donc à quoi s’attendre. C’est peut-être un peu impressionnant la première fois mais c’est aussi très motivant de jouer dans un tel stade. Je sais de quoi je parle et j’espère contribuer à la victoire de Seraing ce vendredi au Standard ".