Sami Chouchi relève un nouveau défi en -90 kg : "un vrai challenge, mais toujours les mêmes objectifs"

"J’ai franchi le cap en -73, je le fais maintenant en -81. Je vais le faire en -90. Jamais deux sans trois !"

A 29 ans, Sami Chouchi change de catégorie. Nouveau défi pour le judoka belge. Le Bruxellois ne croisera plus Matthias Casse sur les tatamis en moins de 81 kg. Il monte dans la catégorie de poids supérieure en moins de 90 kg. "Ça n’a pas été une décision facile mais elle me trottait dans la tête depuis quelques mois" déclare l’ancien vice-champion d’Europe.

"J’ai pris une grande décision pour la suite de ma carrière sportive" ajoute le judoka belge. "Cela s’explique par une prise de poids plus conséquente dernièrement. Mon poids oscille entre 87 et 90 kg. Ma situation familiale est de plus en plus prenante aussi. (Ndlr: il est devenu papa pour la 2e fois cette année). Concilier mon travail d’athlète et mes pertes de poids, c’était vraiment très difficile. Et en plus, il y a une concurrence avec Matthias Casse depuis 4-5 ans. Je pensais pouvoir passer le cap et un jour dépasser Matthias mais avec mon style de vie aujourd’hui, ce n’est pas possible. Je dois me rendre à l’évidence. C’est "time" (sic) pour moi et il est temps de m’aligner sur un nouveau challenge en moins de 90 kg".

C’est un tournant important dans son parcours sportif. Plusieurs raisons sont donc à l’origine de sa décision, mais c’est surtout la prise de poids qui a été l’élément déclencheur.

"Ces dernières années, j’étais à 85-86 kg maximum" explique Sami Chouchi. "Mais depuis janvier 2022, j’ai vu un nouveau chiffre sur la balance... (rires). Le premier chiffre a changé pour la première fois. Je me suis quand même posé la question et j’en ai discuté avec mon staff et Cédric Taymans, le directeur technique de la fédération de judo".