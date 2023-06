Samedi sold-out au FeelGood Festival à Aywaille

La 8e édition du FeelGood Festival s’est ouverte ce jeudi sur un nouveau site à Aywaille (province de Liège) et s’y déroulera jusqu’au 2 juillet. Avec des artistes à l’affiche comme Jenifer, Matt Pokora ou Henri PFR, le samedi est sold-out, a indiqué jeudi Damien Corbesier, codirecteur du festival.

Jusqu’ici organisé début septembre, le FeelGood Festival, anciennement Yes2DayLand, a changé de date, afin de coller aux nouveaux rythmes scolaires, et de lieu, tout en restant implanté sur Aywaille. La 8e édition s’est ouverte ce jeudi dans le centre de la commune, dans le prolongement du parc communal (rue de la Heid).

Plus de 30.000 festivaliers y sont attendus. "Il y avait une certaine appréhension vis-à-vis du nouveau site mais l’installation s’est très bien passée et tous les artistes annoncés sont confirmés", précise Damien Corbesier, qui organise le festival avec son frère. "On a senti de l’engouement au niveau des ventes, en particulier le pass pour les quatre jours, et une certaine émulation autour du festival, si bien qu’on pourrait aller vers l’une des plus belles éditions", a-t-il confié.

Au niveau des ventes, avec des artistes à l’affiche comme Jenifer, Matt Pokora ou Henri PFR, le samedi est soldout. L’espace VIP est complet les quatre jours tandis qu’il est encore possible d’acheter des entrées pour ce jeudi (sur place), vendredi et dimanche, bien que l’espace s’annonce déjà bien rempli. Ce jeudi est dédié à des DJ’s tandis que les programmations de vendredi, samedi et dimanche se veulent plus populaires, plus familiales. "Et nous avons toujours la volonté de mettre en avant des artistes locaux. La journée du dimanche débutera avec deux groupes de chez nous, l’un de Sprimont et l’autre de Verviers", relève Damien Corbesier.

Parmi les têtes d’affiche, on peut citer Jenifer, Christophe Maé, Matt Pokora, Kid Noize, Henri PFR, Magic System ou encore Totalement 80 regroupant plus de quinze artistes des années 80. Les quatre jours, les after-parties seront consacrées au 30e anniversaire du DJ liégeois Oli Soquette. L’organisation conseille aux festivaliers venant en voiture de privilégier la sortie d’autoroute à Aywaille de manière à profiter d’un parking de plus de 2000 places, sécurisé, à proximité du site.

