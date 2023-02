Samedi nuageux, dimanche encourageant

Le ciel s’annonce bien gris ce matin avec un peu de bruine par endroits et notamment dans le centre du pays. Les températures sont douces pour la saison affichant 5 degrés à Saint-Hubert, 3 à Spa et 7 à 8 degrés dans le centre et au littoral. Le vent reste faible avec un peu de brouillard possible sur les hauteurs.