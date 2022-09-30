Субота та неділя: Європейські дні міграції | Samedi et dimanche : Journées européennes de la migration

Virelles Aquascope запрошує вас відсвяткувати Європейські дні міграції в самому серці величного природного заповідника. Якщо ви не знаєте це місце в Ено, зараз саме час піти. У Aquascope Virelles, починаючи з цієї весни, ставок відкрився під новим обличчям після роботи з відновлення великого очеретяного русла та будівництва великого комплексу острівців. Восени деякі птахи починають міграцію в теплі місця, щоб провести там зиму. Захоплююча поведінка, яка розкриває неймовірні здібності цих тварин подорожувати на великі відстані, а також, сьогодні, усі сучасні обмеження, з якими вони стикаються. Ці європейські дні, спеціально присвячені їм, мають на меті висвітлити проблеми захисту біорізноманіття, пов’язані з міграцією птахів. Конференції, візити, спостереження... З цієї нагоди в центрі цього місця, що сприяє спостереженню за природою, відбудеться декілька заходів.

Діяльність, щоб помилуватися красою міграції птахів!

Але також розуміти важливість захисту навколишнього середовища, яке служить зупинкою для міграції!

До вашого бінокля!

Aquascope Virelles - rue du Lac 42 - 6461 Virelles - 060/21.13.63 www.aquascope.be

Вхід: дорослі: 8 євро – діти від 6 до 12 років: 4,50 євро