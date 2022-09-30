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Ukraine - Україна

Субота та неділя: Європейські дні міграції | Samedi et dimanche : Journées européennes de la migration

il y a 57 minutesTemps de lecture2 min
Par Anne-Françoise Moens

Virelles Aquascope запрошує вас відсвяткувати Європейські дні міграції в самому серці величного природного заповідника. Якщо ви не знаєте це місце в Ено, зараз саме час піти. У Aquascope Virelles, починаючи з цієї весни, ставок відкрився під новим обличчям після роботи з відновлення великого очеретяного русла та будівництва великого комплексу острівців. Восени деякі птахи починають міграцію в теплі місця, щоб провести там зиму. Захоплююча поведінка, яка розкриває неймовірні здібності цих тварин подорожувати на великі відстані, а також, сьогодні, усі сучасні обмеження, з якими вони стикаються. Ці європейські дні, спеціально присвячені їм, мають на меті висвітлити проблеми захисту біорізноманіття, пов’язані з міграцією птахів. Конференції, візити, спостереження... З цієї нагоди в центрі цього місця, що сприяє спостереженню за природою, відбудеться декілька заходів.

Діяльність, щоб помилуватися красою міграції птахів!

Але також розуміти важливість захисту навколишнього середовища, яке служить зупинкою для міграції!

До вашого бінокля!

Aquascope Virelles - rue du Lac 42 - 6461 Virelles - 060/21.13.63 www.aquascope.be

Вхід: дорослі: 8 євро – діти від 6 до 12 років: 4,50 євро

Samedi et dimanche : Journées européennes de la migration

L’Aquascope de Virelles vous propose de fêter les Journées européennes de la migration au cœur d’une réserve naturelle majestueuse. Si vous ne connaissez pas cet endroit dans le Hainaut , c’est le moment d’y aller. A l’Aquascope de Virelles, depuis ce printemps, l’étang se dévoile sous un nouveau visage suite aux travaux de restauration de la grande roselière et à la construction d’un vaste complexe d’îlots.  A l’automne, certains oiseaux entament une migration vers des lieux plus chauds, pour y passer l’hiver. Un comportement fascinant qui révèle les capacités incroyables de ces animaux à parcourir de longues distances mais aussi, aujourd’hui, toutes les contraintes modernes auxquelles ils sont confrontés. Ces journées européennes qui leur sont spécialement dédiées visent à mettre en avant les enjeux de la protection de la biodiversité liés à la migration des oiseaux. Conférences, visites, observations… Plusieurs activités auront lieu pour l’occasion au cœur de ce lieu propice à l’observation de la nature. Des activités pour nous émerveiller de la beauté de la migration des oiseaux !
Mais aussi pour comprendre l’importance de la protection des milieux servant de haltes migratoires !

A vos jumelles !

Aquascope Virelles - rue du Lac 42 - 6461 Virelles - 060/21.13.63 www.aquascope.be

Entrée : adultes : 8 euros – enfants de 6 à 12 ans : 4,50 euros

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