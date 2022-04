Samedi 9 avril, Patrick Bivort reçoit Amaury Faye et igor Gehenot dans Classic 21 Lounge

Sur leur album en duo les deux pianistes se font face à face, les deux pianos à queue en miroir. Igor Gehenot et Amaury Faye subliment des mélodies pures et limpides avec une complémentarité et une grâce infinie. Ils puisent dans une grande diversité de répertoires, de Police à Chico Buarque en passant par des compositions originales oscillant entre jazz new-yorkais et néo-bop, avec, toujours, une puissance d’évocation inouïe et une douce mélancolie convoquant la saudade brésilienne. L’écriture moderne dans laquelle sont taillés ces neuf morceaux forme un écrin pour les envolées improvisatrices du duo, laissant découvrir la combinaison délicate de leurs jeux pianistiques. La complicité et la générosité qui émanent des deux artistes sont, à l’image de leur musique, tout simplement lumineuses.