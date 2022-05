Samedi 7 mai, Patrick Bivort reçoit la chanteuse française Camille Bertault dans Classic 21 Lounge

Elle est née le 28 juillet 1986 à Paris et passe son enfance entre la Normandie et la région parisienne. Camille étudie la musique au conservatoire et travaille également le piano avec son père, ingénieur du son. Puis à Nice, où sa famille s’est installée. Au début des années 2010, elle effectue des études de jazz au conservatoire de Paris. En 2015, elle chante, dans une vidéo déposée sur Youtube sur "Giant Steps" de John Coltrane, avant de reproduire de sa voix l’improvisation au saxophone. La vidéo est vue plus de 730.000 fois sur le compte Facebook de la chanteuse.