Samedi 26 mars, Patrick Bivort reçoit le guitariste danois Jakob Bro dans Classic 21 Lounge

L’espace lounge de Classic 21 accueille le guitariste danois Jakob Bro. Jakob est né au Danemark en 1978. Son père a un big band dans lequel il commence à jouer du tambourin avant même de savoir marcher. Plus tard, il passe de la trompette à la guitare après avoir découvert la musique de Jimi Hendrix.

Il étudie ensuite à la Royal Academy of Music du Danemark, à la Berklee School de Boston et à la New School de New York. Bro est un ancien membre de l’Electric Bebop Band de Paul Motian et il joue également avec le Tomasz Stanko Quintet, parallèlement à ses projets en tant que leader. Parmi les albums sur lesquels il a enregistré, il a collaboré notamment avec Bill Frisell, Lee Konitz, Kenny Wheeler, Paul Bley, Mark Turner, Kurt Rosenwinkel…

‘Uma Elmo’, est le cinquième album du guitariste pour le label ECM. Jakob y présente un nouveau trio qu’il compose avec le trompettiste norvégien Arve Henriksen et le batteur espagnol Jorge Rossy. C’est lors des séances d’enregistrement de l’album sous la direction de Manfred Eicher, que les trois musiciens jouent ensemble pour la première fois. Parmi les temps forts de l’album, figure en ouverture le titre 'Reconstructing a Dream', une rêverie sombrement lyrique. Mais également 'To Stanko', l’hommage discret du guitariste au regretté grand trompettiste polonais Tomasz Stanko.

Une fois de plus, la guitare de Jakob Bro est lumineuse et sa musique est à la fois hypnotique et dramatique. A découvrir le samedi 26 mars dans Classic 21 Lounge.

Photo : Juan Hitters