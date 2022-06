Samedi 25 juin, Patrick Bivort reçoit Marcus Miller dans Classic 21 Lounge

Le bassiste américain Marcus Miller est l’invité de Classic 21 Lounge. Nommé artiste de l’Unesco pour la paix en 2013, Marcus Miller est non seulement un bassiste unique, un musicien multi-instrumentiste hors du commun, c’est aussi un compositeur et un producteur talentueux. Le mythique album 'Tutu' composé et produit pour Miles Davis a scellé sa renommée mondiale alors qu’il n’avait que 25 ans.

Il s’est fait connaître comme bassiste électrique aux côtés des plus grands de la pop (Paul Simon, Elton John, Eric Clapton, Michael Jackson, Luther Vandross, Aretha Franklin, Joni Mitchell) mais aussi du jazz (Miles Davis, Herbie Hancock, Wayne Shorter, David Sanborn, Pat Metheny, George Duke, Joe Sample, Dianne Reeves…). Il a également joué avec des chanteurs français comme Claude Nougaro (avec qui il enregistre l’album 'Nougayork') et France Gall. C’est aussi un excellent clarinettiste, claviériste, saxophoniste, chanteur et guitariste. Il fait partie de ces rares musiciens qui ont révolutionné la basse électrique comme Larry Graham, Stanley Clarke, Jaco Pastorius ou James Jamerson.