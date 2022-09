Samedi 24 septembre, Patrick Bivort reçoit le chanteur et guitariste brésilien Gilberto Gil dans Classic 21 Lounge

Le thème central de son dernier album est la famille et l’amitié. Naturellement, petits-enfants, filles et fils musiciens et musiciennes ont composé les arrangements des chansons et sont devenus de plus en plus présents dans la vie et la musique de Gil. La proximité familiale produit une relation de grande liberté et d'intimité sur scène et en dehors. Alors, l'une des filles, Preta Gil, a lancé l'idée que toute la famille parte ensemble en tournée. Et cette idée s'est concrétisée cet été.